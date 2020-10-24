Haber Giriş: Kaynak: DHA
Rahmi Koç taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedavisi gören Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç taburcu edildi.
Rahmi Koç'un bir süre önce üst solunum yolu şikayetiyle gittiği hastanede koronavirüse yakalandığı tespit edilmişti.
Koç tedavisinin ardından bugün taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, evinde istirahat edecektir" denildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 24 Ekim 2020 Cumartesi 13:23
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