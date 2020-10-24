Karasal iklim: Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlı… Çocukken Türkiye’nin iklimini böyle öğrendik. Bundan sonraki nesiller için durum değişecek gibi duruyor.

4 mevsimin etkilerini daha az hissetmeye başladık. Hava sıcakken bir anda yağmur bastırıyor, pastırma sıcakları normalden daha uzun sürüyor.

Yarı kurak iklim

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Tarım için, barajlarımız için kötü havalar yaşıyoruz. Ekim ayı bile sıcak geçti" diyor.

Bu tablo iklim değişikliğinin en net görüntüsü. Türkiye'nin yarı kurak bir iklime doğru yol aldığının göstergesi. Prof. Dr. Şen, yarı kurak iklimi şöyle anlatıyor:

"Yarı kurak iklim demek de şu demek, daha kurak ve sıcak bir yaz mevsimi ve ılık ve az yağışlı bir kış mevsimi. Şimdi ara geçiş mevsimleri ortadan kalkmaya başladı yavaş yavaş. Küresel ısınma bizim bulunduğumuz enlemlerdeki iklimi değiştirmeye başladı. Son 50 yıldaki, 30 yıldaki değişikliklerden dolayı bu ara mevsimlerin iyice daraldığını hissediyoruz da görüyoruz da."

"Yere düşen her damla biriktirilmeli"

Küresel ısınmadaki bir derecelik yükselişin afetleri yüzde 30 oranında artırdığı belirtiliyor.

Mevsim değişikliği yağışların azalmasına, dolayısıyla susuzluğa yol açacak. Uzmanlar özellikle kuraklık konusunda uyarıyor. Prof. Dr. Şen konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Kuraklık daha da ciddi bir afet durumuna gelmiş olacak. Türkiye'deki yaz aylarının yüksek sıcaklıklılarının ortalamasında bu sene yaklaşık 2,5 derecelik bir artış var bu önemli bir artıştır. Fazla su gerektiren ürünleri ekmememiz lazım bizim. Yeni barajlar yapmak lazım. Yere düşen her damlanın biriktirilmesi lazım."