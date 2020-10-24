Bağcılar'ın Barbaros Mahallesi'nde, geçtiğimiz günlerde köpeğini gezdirmek için dışarı çıkaran bir kişi, kahvehanenin önüne geldiği sırada bir kedinin saldırısına uğradı.

Kedinin saldırısı ile şaşkınlığa uğrayan kişi, köpeğini de alarak kaçmak istedi. Bunun üzerine kedi üzerine atladı ve kucağındaki köpeğe de saldırdı.

Bir süre köpeği ile birlikte kediyle mücadele eden kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.