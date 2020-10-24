İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ongun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

"Sağlık durumum şu an iyi"

Sözcü Ongun'un ardından İmamoğlu da, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve tedavi sürecinin başladığını bildirdi. İmamoğlu, "Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020

Vali Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Covid-19 testi pozitif çıkan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yerlikaya, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Covid-19 test sonucu pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Allah'tan acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.