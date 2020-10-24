Milli Savunma Bakanlığı, operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dâhil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, geçtiğimiz bir ay içerisinde PKK/KCK Terör Örgütü mensuplarının; yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla; yapılan operasyonlarda yurt içinde 53, yurt dışında 66 olmak üzere toplam 119 terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

Teröristler tarafından kullanılan 165 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca 87 adet EYP tespit edilerek imha edildi.

Hudut güvenliği, alınan tedbirler artırılarak hudut birlikleri tarafından 7 gün 24 saat esasına göre sağlandı. Hudut birliklerine yönelik her türlü taciz ve saldırılara meşru müdafaa çerçevesinde tereddütsüz olarak karşılık verildi.

PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve operasyonlar neticesinde çok sayıda; silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Hudut güvenliğinin sağlanması kapsamında, 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verildi. Bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli evlerine-yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri döndü.

Azerbaycan'daki gelişmeler

Ermenistan'ın ateşkese rağmen sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alması neticesinde bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 85’i hayatını kaybetmiş ve 385’i yaralandı.

Libya'da meşru hükümete destek

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmet Milli Mutabakat Hükümeti ile imzalanan ikili anlaşmalar ve uluslararası hukuka uygun olarak ve Milli Mutabakat Hükümetinin daveti üzerine Libya’ya verilen askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edilmektedir.

Doğu Akdeniz

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığımız içerisinde daha önceden belirlenen program dahilinde 12 Ekim'de başladığı faaliyetlerine 27 Ekim tarihine kadar devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Oruç Reis araştırma gemimize refakat ve koruma görevi sürdürülmektedir.