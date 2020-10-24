Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı'nda sektörün ihtiyaçları göz önüne alınarak birinci sınıf sanayi dalgıçlığı eğitimi veriliyor.

Öğrenciler, teorik eğitim almanın yanı sıra dalış uygulaması da yapabiliyor. Özel ekipmanlarla ders gören öğrenciler, kesme ve tesviye işlemlerini öğreniyor, su altında kaynak yapabiliyor.

Eğitimini başarıyla tamamlayanlar birinci sınıf sanayi dalgıcı ve basınç odası operatörü olarak sektörde kolayca iş bulabiliyor.

Öğretim Görevlisi Ömer Salih Aslan, zor şartlarda eğitim verdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Buradan alınan eğitimle yüz yüze ve uygulamayla yapılan işlerden sonra mezun olduklarında tabii ki aynı uygulamaları özel sektörde de çalışarak gerçekleştirecekler. Zaten bir şeyi öğrenmenin en iyi yöntemi uygulama yapabilmektir. Biz de bunları burada gerçekleştiriyoruz. Sahamız bu konuda çok geniş. Önemli olan öğrencilerin bu işi yapmayı istemeleri. Çok geniş bir sektör. Biz öğrencilerimizin çoğunu yurt dışına gönderdik. Orda da eğitim aldılar ve uluslararası lisansa sahip oldular."

Haber: Aydın Yılmaz