Kumcular Limanı'nda demirli bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürüyor.