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Kars'ta ayı yavrusuna köpeklerini saldırtan kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, köpeklerini yavru ayıya saldırtarak kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaşan kişiye para cezası verildi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan B.Z, köy merasında gördüğü ayı yavrusuna köpekleri saldırttı. Bu anları da cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, B.Z'yi Yeniköy köyünde gözaltına alındı.
Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uygulanan B.Z, serbest bırakıldı.
Öte yandan, yaralanan kangal köpeklerinden birinin Kars Belediyesi Hayvan Barınağında korumaya alındığı öğrenildi.
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