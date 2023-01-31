Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023'te iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.