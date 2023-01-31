Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 12:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırşehir'de 2 günlük idari izin kararı
[Fotograf: AA]
Kırşehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına bugün ve yarın idari izin verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği aktarıldı.
Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 31 Ocak ve 1 Şubat 2023'te iki gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kırşehir Kar Yağışı Hava Durumu
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