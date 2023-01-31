Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 11:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bakanlık, "Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla teröristleri hain emellerine ulaşmadan etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz" mesajını paylaştı.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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