Edirne İbrahim Acar Süper Amatör Ligi B grubunda geçen pazar Mega Genç Spor ile Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlik Spor arasındaki karşılaşmada oyuncular ve taraftarlar arasında kavga çıktı.

Mega Genç Spor'un 8-2 kazandığı karşılaşmada tatsız olaylar yaşandığını öğrenen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, iki kulübün başkanıyla görüştü.

Mega Genç Spor Kulübü Başkanı Onur Selamsızlardan ve Uzunköprü Aşçıoğlu Gençlik Spor Kulübü Başkanı Olcay Tarak ile Valilikte bir araya gelen Kırbıyık, iki kulüp başkanını barıştırarak tatsız olayların tekrarlanmaması için söz aldı.

İki kulüp başkanına hassasiyetleri için teşekkür eden Kırbıyık, "Önemli olan en kısa zamanda bu şekilde bir araya gelerek hadiseyi tatlıya bağlamış olmalarıdır. İnanıyorum ki bundan sonra diğer kulüplerimize de örnek olacak şekilde saha içi rekabetlerini dostlukla, kardeşlikle yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceklerdir." diye konuştu.

Yaşanan olaylardan duydukları üzüntüyü dile getirerek el sıkışan Selamsızlardan ve Tarak da sporun barış ve kardeşlik ruhunu yaşatmaya devam edeceklerini belirterek Vali Kırbıyık'a teşekkür etti.