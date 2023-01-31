Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mete Gazoz yılın okçusu ödülüne aday gösterildi
[Fotograf: AA]
Milli okçu Mete Gazoz, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen yılın sporcusu ödülüne aday gösterildi.
Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun açıklamasına göre, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli okçu, 2022 yılının sporcusu oylamasında erkekler klasik yay kategorisinde adaylar arasında yer aldı.
Mete Gazoz, 2018 ve 2021'de yılın sporcusu seçilmişti.
Sporseverler "www.worldarcheryawards.com" adresinden oylamaya katılabilecek.
Etiketler: Mete Gazoz Okçuluk
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:51
- 11:58
- 11:39
Sıradaki Haber
Galatasaray, Ümraniyespor'u konuk edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz