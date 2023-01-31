T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de Cumhuriyetin 100. Yılının kutlandığı 2023 yılının Azerbaycan'da da Umumi Lider Haydar Aliyev Yılı olarak kutlandığını hatırlatıldı.

Bu açıdan 2023 yılının iki kardeş ülke için de büyük anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, bu kapsamda, 2020'de vatan toprağı için şehit düşen 3 bin Azerbaycanlının emaneti olan çocuklara özel, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı organizatörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteği, YAŞAT Vakfı ve ZAFER Şehit Ailelerine Destek Derneği'nin yardımlarıyla bir kış kampı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamaya göre, program kapsamında TEKNOFEST Azerbaycan’a yarışmacı olarak katılan Azerbaycanlı şehit çocukları, Beyoğlu Belediyesi'ne ait Kefken kamp alanında sosyal ve sportif faaliyetlerde bulundu.

İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını yakından tanıma fırsatı da bulan çocuklar T3 Vakfı, Bilişim Vadisi, Bilim Üsküdar, Bilim Beyoğlu, Baykar firması gibi yerleri de ziyaret etti.

Azerbaycanlı çocuklar İstanbul’da eğlenceli ve eğitici 5 gün geçirdi.