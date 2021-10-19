Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kırşehir mavi kategorideki iller arasına geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir'in COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kırşehir'in COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
"Geç kalmak, risk almaktır"
Bakan Koca, "Kırşehir'de ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerine çıktı. Kırşehir, mavi kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır" dedi.
KIRŞEHİR’DE ikinci doz aşı oranı %75’in üzerine çıktı. Kırşehir, MAVİ kategorisinde. Bu oranı yükseltmeye devam etmeli, zamanı gelen aşılarımızı hiç aksatmadan yaptırmalıyız. Geç kalmak, risk almaktır.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 19, 2021
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Fahrettin Koca
Sıradaki Haber
Büyükada Rum Yetimhanesi'nin geleceği için çalıştay yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz