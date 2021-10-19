Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 164 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Saray ilçesinde 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Sırımlı ve Bakışık mahallelerinde düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışması yürütüldü.
Bu kapsamda, tespit edilen metruk yapılarda yurda yasa dışı yollarla giren 164 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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