Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu-Nusaybin kara yolunun Ortaköy mevkisinde şüphe üzerine bir otobüsü durdurdu.

Otobüste ve 23 kişinin malzemelerinde yapılan arama sonucu gümrük kaçağı 4 bin 360 paket sigara, 160 şişe içki, 130 paket puro ile 4 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.