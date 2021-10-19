Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kanalizasyon çukuruna düşen kediyi itfaiye kurtardı
İstanbul Başakşehir'de kanalizasyon kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Deparko Sanayi Sitesi'ndeki vatandaşlar, açık kanalizasyon kuyusuna bir kedinin düştüğünü fark etti.
Yapılan ihbarın ardından olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Bir itfaiye eri yaklaşık 25 metrelik kuyuya sarkıtılarak kediyi düştüğü kuyudan çıkardı.
Sağlıklı olduğu görülen yavru kedi, ekipler tarafından bölgedeki esnafa teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye
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