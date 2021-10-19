Türkiye'de ekim alanı 5-6 bin dekara yükselen kenevir, tekstilden, ilaç sektörüne birçok farklı alanda kullanılıyor. Türkiye'de 20 ilde izinli olarak üretiliyor.

Samsun'da kenevir ile ilgili çalışmalar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülüyor.

Tescillenen kenevir tohumunda ilk hasat

Enstitü, araştırmalar sonucunda 'Narlı' ve 'Vezir' adlı iki yeni tohum üretti. Tescillenen kenevir tohumu “Narlı”nın Çarşamba ilçesinde ilk hasadı yapıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Boyları 4,5 metreye kadar ulaşan kenevirlerin hasadında makine kullanıldı.

11 dönümlük arazide hasadı gerçekleştirilen Narlı, çeşidi özellikle ince sapları ve liflere sahip olması sebebiyle tekstil sektöründe kullanılmaya aday.

'2023'ten itibaren Narlı'yı tohumluk olarak çiftçilerimize vereceğiz'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, ''300 metre alanda elde etmiş olduğumuz tohumlukla bu yıl 11 dekar araziye ekmiş olduk. Önümüzdeki yıl 300 dekar civarında ekim alanımız olacak ve 2023 yılından itibaren Narlı'yı artık biz tohumluk olarak çiftçilerimize verip üretime katılabileceğiz" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Ekonomiye kazandırılacak

Hasadını yapılan kenevirlerin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, kenevirin bütün parçalarıyla yeniden üretime ve ekonomiye kazandırılması için yeni projeler üzerinde çalışacaklarını söyledi.

'Vezir' adı verilen tohumdan elde edilen kenevir ise ilaç sektöründe kullanılacak.