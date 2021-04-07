Samsun'da kenevir ile ilgili çalışmalar, 19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Uyuşturucu özelliği bulunmayan kenevir tohumları, endüstri alanında kullanılacak.

Araştırma Enstitüsü, 2 yıl önce 'Narlı' ve 'Vezir' adlı iki yeni tohum çeşidi üretti.

Tescil süreci de tamamlanan ürünler, Türkiye'nin ilk yerli kenevir tohumları olma özelliğine sahip.

"Daha homojen ürünlerimiz ortaya çıkacak"

Prof. Dr. Selim Aytaç, yerli kenevir tohumlarıyla ilgili şöyle konuştu:

''Bundan sonra üretim metodu içerisinde Vezir ve Narlı girdiği zaman daha kabul edilebilir daha standart daha homojen ürünlerimiz ortaya çıkacaktır. Bu hem iç piyasaya için hep uluslararası piyasa için başlangıç ham maddesinin standart olmasının birinci adımıdır.

Kenevirden gıda maddelerinin üretimini, yine inşaat malzemelerinin üretimini, tekstil malzemelerini üretimiyle ilgili yeni projeler, yeni çalışmalar başlattık. Birkaç yıl içerisinde bununla ilgili sonuçları almış olacağız."

Tekstil ve gıda alanlarında kullanılacaklar

Uyuşturucu özelliği bulunmayan yeni kenevir tohumları birçok alanda kullanılabilecek.

Narlı isimli kenevir tohumu tekstil üretimde, Vezir isimli kenevir ise tohum kalitesinden dolayı gıda alanında kullanılacak.

19 Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, farklı türler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.