Aşılama süreci küresel ekonomiler için önemli bir etken olarak görülüyor.

Dünyada aşılama çalışmaları hızla devam etse de bu durum her ülke için geçerli değil.

Gelişmiş ülkeler aşılamada ön safhada yer alırken gelişmekte olan ve düşük gelirli ülkeler süreçte geri planda kalıyor.

Aşılama sürecini tamamlayan ülke ekonomisini kısa sürede toparlar

Aşılama sürecini en kısa zamanda tamamlayan ülke ekonomilerinin kısa sürede toparlanması bekleniyor.

Ülkelerin aşılamadaki uyumsuz süreci ise küresel toparlanma için risk olarak görülüyor.

Yavaş aşılama Avrupa ekonomisi için tehdit oluşturuyor

Amerika ve Çin aşılama yarışında birçok ülkenin önündeyken Avrupa'da aşılama süreci beklenenden yavaş ilerliyor.

İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, vaka sayılarındaki artışın, aşılamadaki hız kaybının ve art arda gelen kapanma açıklamalarının Avrupa ekonomisi için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Aşı eşitsizliği bir an önce giderilmeli

Uzmanlar, küresel ekonomide toparlanmanın daha dengeli ilerlemesi için aşı eşitsizliğinin bir an önce giderilmesi gerektiğini söylüyor.