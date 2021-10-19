Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Evler depremden değil mermer yüklü tırlardan çatladı
[Fotoğraf: İHA]
Manisa Saruhanlı'da mermer ocaklarından yük taşıyan ağır tonajlı araçların kullandığı yolun çevresindeki evlerde derin çatlaklar oluştu. Evleri hasar görenler mermer ocağı yolunun değiştirilmesini istedi.
Evler beşik gibi sallanıyor, duvarlarda derin çatlaklar oluşuyor.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi'nde ağır tonajlı kamyon ve tırlar her geçtiğinde tedirginliğe yol açıyor.
[Fotoğraf: İHA]
Mermer yüklü ağır tonajlı araçların yol açtığı sarsıntılar, evlerde derin çatlaklar oluşturdu, tavanların sıvası döküldü.
Mahalleli yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mermer ocaklarının yerleşim yeri dışından bir yol kullanmasını istiyor.
[Fotoğraf: İHA]
Etiketler: Manisa
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