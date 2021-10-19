Samsun Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli "Şahin" ekipleri, kentin muhtelif bölgelerinde farklı zamanlarda drift yapan, kurallara aykırı egzoz kullanan, yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden, standart dışı ışık donanımı bulunan sürücülere yönelik denetim yaptı.

1 saatte 15 araç trafikten men edildi

Canik ilçesi İlkadım Bulvarı'nda uygulama yapan ekiplerce 58 araç denetlendi. Bir saat süren uygulamada 15 araç trafikten men edilirken 26 sürücüye de çeşitli maddelerden 21 bin 614 lira cezai işlem yapıldı.

Araç aldı, 1,5 saat sonra ceza yedi

Hakkında cezai işlem uygulanan sürücülerden Mert Kayman ise ikinci el otomobilini 1,5 saat önce satın aldığını belirterek, "Aracın filmli olduğunu biliyordum ama bu kadar hızlı bir şekilde ceza yiyeceğimi düşünmemiştim. 300 lira ceza yedim, yeni aracımla ilk cezamı yedim, hayırlı uğurlu olsun" dedi.