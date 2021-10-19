Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 19:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de özel halk otobüsü ile minibüs çarpıştı: 20 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde özel halk otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda minibüs ile çarpıştı.
Çevredeki durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada 20 kişi yaralandı.
Yaralılardan 13'ü ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı, hafif yaralı 7 kişinin tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Kaza nedeniyle bulvarda araçların geçişi bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:13
- 20:06
- 20:17
- 20:06
- 19:40
Sıradaki Haber
Mardin'de kaçakçılık operasyonu: 23 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz