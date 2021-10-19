Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İstanbul'dan Alanya'ya giden Salih Can idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarında Ahmet Erbaş'ın kullandığı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otobüs sürücüsü Can ile aracın yedek sürücüsü Nurbay Irmak, yolcular Gülşen Akbalık Mehmet Fırat, Bülent Yürekli, Muharrem Şahin, Ramazan Çelen, Ummuhan Çoban, Merve Çağlar, Zulmey Sufizade, Mehmet Demirkol ve Merve Durmaz yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFSÜ hastanesine kaldırılan aracın yedek sürücüsü Irmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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