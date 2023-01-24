Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
MİT ve Emniyet ekiplerince Kırmızı Bülten ile aranan terör örgütü El Kaide üyesi M.Ş. yakalandı.
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırmızı Bülten ile aranan terör örgütü El Kaide üyesi M.Ş. yakalandı.
Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler: El Kaide Hatay Kırmızı Bülten MİT Terör Örgütü Terörle Mücadele
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