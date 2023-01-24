Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, MİT ve Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kırmızı Bülten ile aranan terör örgütü El Kaide üyesi M.Ş. yakalandı.

Adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.