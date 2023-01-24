Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eren Abluka Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükseldi
Bakan Soylu, Şırnak'ta Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tertemiz yapana kadar devam" dedi.
Soylu paylaşımında, operasyonun devam ettiğini belirtti, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu" dedi.
Bakan Soylu mesajında, "Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Eren Operasyonları Terörle Mücadele
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