İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tertemiz yapana kadar devam" dedi.

Soylu paylaşımında, operasyonun devam ettiğini belirtti, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-23 Şırnak Bestler Dereler'de Kahraman Korucumuz TİM Komutanımız Nimet Encu'nun şehit olduğu operasyonda ölü ele geçirilen terörist sayısı 6 oldu" dedi.

Bakan Soylu mesajında, "Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Korucularımızı Allah korusun ifadelerine yer verdi.