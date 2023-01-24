Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçi servisi kamyona çarptı: 5 yaralı
Uşak'ta kırmızı ışıkta bekleyen kamyona arkadan çarpan işçi servisindeki 5 kişi yaralandı.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan A.T. yönetimindeki midibüs, Ürünköy Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen A.S. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 işçi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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