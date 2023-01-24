İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yarıköy köyünde ikamet eden S.A'nın evinin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan taşlar ve malzemeler tespit etti.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 60 parça tarihi eser kalıntısı bulundu.

Kalıntılar, Burdur Müze Müdürlüğünce muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.