Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da bir evin bahçesinde tarihi eser kalıntıları bulundu
[Fotograf: AA]
Burdur'da bir evinin bahçesinde 60 parça tarihi eser kalıntısı bulundu, gözaltına alınan ev sahibi serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Yarıköy köyünde ikamet eden S.A'nın evinin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan taşlar ve malzemeler tespit etti.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 60 parça tarihi eser kalıntısı bulundu.
Kalıntılar, Burdur Müze Müdürlüğünce muhafaza altına alındı.
Gözaltına alınan şüpheli, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Burdur Tarihi Eser
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