Niğdeli iki öğrenci Onur Demir ve Eren Çınar... Onlar, ildeki şehitlikte gönüllü olarak temizlik yapan iki arkadaş.

Harçlıklarını biriktiren öğrenciler, satın aldıkları boya ve fırçalarla şehitliğe giderek bayrakların boyasını tazeledi.

Şehitlikteki bayrakların solduğunu söyleyen Onur Demir, "Biraz kötü durumdalardı. Biz de fırçamızı, boyamızı alalım gidelim dedik. Hem vaktimiz geçsin, hem de şehitlerin mezarlarına biraz bakım yapalım dedik" diye konuştu.

Eren Çınar ise "Gelenler güzel görsün diye yaptık. Cebimizdeki paramızı çarçur etmedik. Geldik, boya aldık, fırça aldık, temizleyici maddeler aldık. Buraları güzelce siliyoruz, boyuyoruz" sözlerini kullandı.

Gönüllü hizmete devam edecekler

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci olan iki arkadaşın bu duyarlı davranışı takdir topladı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, "Güzel bir iş çıkartıyorlar, ellerine emeklerine sağlık" dedi.

İki arkadaş şehitliğin bakımı için bundan sonra da gönüllü olarak hizmet vermek istiyor.