Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan 27 kişiyi Türkiye'ye göndermeye çalıştı: 1'i PKK'lı çıktı
[Fotograf: AA]
Hudut birlikleri, Yunanistan’dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye müdahale etti. Kişilerden 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.
Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Yunanistan’dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birlikleri tarafından müdahale edildi.
Şahıslardan 1'inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
1⃣ Yunanistan’dan zorla ülkemize gönderilmeye çalışılan 27 kişiye hudut birliklerimiz tarafından müdahale edildi. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/1gzEwXsTYv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 24, 2023
2 PKK mensubu yakalandı
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi de yakalandı.
Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
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