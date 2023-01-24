Sokakta yaşadığı öğrenilen O.Ö. isimli kişi, ebeveynleri evde bulunmayan ve bahçede köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki Ö.B.Ö.'yü bir süre izledi.

Çocuğun eve girmesinin ardından köpeği kaçıran şüpheli, dışarı çıktığında Ö.B.O.'ya köpeğinin yerini bildiğini ve kendisiyle gelirse yerini göstereceğini söyledi.

Teklifini kabul eden çocuğu kaçıran O.Ö., iş merkezinin çatısına götürdüğü çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bantlayarak sandalyeye bağladı.

Daha sonra fidye istemek için eve giden ve annenin ihbarı üzerine bölgeye gelenleri görünce panik yapan şüpheli, vatandaşlar tarafından kovalandı.

Kovalamacayı fark eden ve görevde olmayan polis memurunun durdurduğu araçla peşinden gittiği O.Ö., vatandaşların da yardımıyla yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Fidye için kaçırdığını itiraf etti

İfadesinde çocuğu fidye için kaçırdığını itiraf eden zanlının, Ö.B.Ö.'yü tuttuğu yeri tarif etmesi üzerine Yaşamkent Mahallesi'ndeki iş merkezine giden ekipler, çocuğu sandalyeye bantlanmış halde buldu.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuğun durumu iyi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri ise tamamlandı. Şüpheli O.Ö., sağlık kontrolünün ardından Bolu Adliyesi'ne götürüldü.