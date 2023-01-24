İstanbul'da son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor.

Geçen yıl zorlu kış şartları nedeniyle ekiplerin karla mücadele ettiği şehirde, bu yıl bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.

Geçen yıl 24 Ocak'ta çekilen görüntülerle bu yıl çekilen görüntüler karşılaştırıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.

Barajlar alarm veriyor

İSKİ verilerine göre; geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.

Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı.

Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31,8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.