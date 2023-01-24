İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Kale uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda, narkotik köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Kamyon kasasında yüklü konteynerin dış cephesine gizlenmiş 70 paket halinde 40 kilogram skunk maddesi ele geçirildi.

Kamyon sürücüsü ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir şüpheli Elazığ'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyon sürücüsü hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğer zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.