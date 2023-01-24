Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı 00:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de geri dönüşüm atölyesinde yangın
[Fotograf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir geri dönüşüm atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kamil Tunca Caddesi'ndeki bir geri dönüşüm atölyesinde, belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, araç geçişine kapatılan yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangına müdahale etti.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
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