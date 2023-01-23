Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 23:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polis ekiplerinden kaçan sürücüye 49 bin 883 lira ceza
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp, iki polis otomobili ve bir kamyonete çarparak durabilen sürücüye 49 bin 883 lira cezai işlem uygulandı.
Onikişubat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarı yaptı. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü bölgeden uzaklaştı.
Kaçan otomobil takviye ekiplerce takibe alındı. Otomobil sürücüsü, Onikişubat ilçesi Sümbüllü Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kamyonete, ardından da iki polis otomobiline çarparak Bahçeci Hoca Bulvarı'nda ele geçirildi.
12 ayrı maddeden ceza uygulandı
Sürünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, 17 yaşındaki sürücü D.K’ya 12 ayrı maddeden toplamda 49 bin 883 lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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