Onikişubat ilçesinde denetim yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobile dur ihtarı yaptı. Ekiplerin ihtarına uymayan sürücü bölgeden uzaklaştı.

Kaçan otomobil takviye ekiplerce takibe alındı. Otomobil sürücüsü, Onikişubat ilçesi Sümbüllü Bulvarı üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kamyonete, ardından da iki polis otomobiline çarparak Bahçeci Hoca Bulvarı'nda ele geçirildi.

12 ayrı maddeden ceza uygulandı

Sürünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenilirken, 17 yaşındaki sürücü D.K’ya 12 ayrı maddeden toplamda 49 bin 883 lira para cezası uygulandı.