Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgede denetim yapan ekipler, aralarında çocuklarında olduğu Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırıkkale Düzensiz Göçmenler
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