Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de gıda zehirlenmesi: 9 kişi hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırıkkale'de 4'ü çocuk 9 kişilik aile, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Çalılıöz Mahallesi'nde yaşayan Şarlayan ailesi, yemeğin ardından karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma belirtileri gösterdi.
İhbar üzerine eve giden sağlık ekipleri, Asiye, Nisa, Göktürk, Alperen, Gülizar, Emre, Hatice, Sefa ve Asiye Şarlayan'ı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.
Balıktan zehirlendiği şüphelenilen 4'ü çocuk 9 kişilik aile, ilk müdahale sonrası müşahede altına alındı.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Kırıkkale
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