Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:

"Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz."