Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 22:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik, Hakkari'deki ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Hakkari'de görevli askerler, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı.
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin Hakkari'de ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi ulaştırdığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu sözler yer aldı:
"Bölgede görevli Mehmetçiklerimiz, Derecik, Aktütün, Dağlıca ve Çukurca’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı. Yörede yaşayan kardeşlerimizin bayramını bir kez daha kutluyoruz."
Etiketler: Mehmetçik Milli Savunma Bakanlığı Hakkari Ramazan Bayramı
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