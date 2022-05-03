Akalan Mahallesi'nde yaşayan Bahriye Ala ve Hayriye Çakmakçı kız kardeşlerden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, yerde baygın halde buldukları iki kardeşe müdahalede bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Ala ve Çakmakçı, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ala, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden Çakmakçı ise Pamukkale Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.