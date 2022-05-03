Ramazan Bayramı'nda Başkent Millet Bahçesi ve Gençlik Parkı'na giden Başkentliler, aileleriyle eğlenceli vakit geçirdi.

Gençlik Parkı'nda bulunan ve çocuklardan büyük ilgi gören lunaparktaki bilet gişelerinde uzun kuyruklar oluştu.

[Fotoğraf: AA]

"Kızım çok seviyor, güzel vakit geçiriyoruz"

Lunaparka kızıyla gelen hemşire Gökçen Akbulut, bayramın ilk gününde akraba ziyaretine gittiklerini belirterek, "Şimdi eğlenme zamanı deyip kızımla beraber biraz vakit geçiriyoruz. Gençlik Parkı'nı tercih ettik. Kızım yaşı gereği burayı çok seviyor. Güzel vakit geçiriyoruz. Herkese iyi bayramlar diliyorum" dedi.

Akbulut'un kızı Ayşe Eliz de, "Burada uçan halıya, salıncağa ve uçaklı oyuncaklara bindim. En çok salıncağı, sonra uçan halıyı sevdim. Çünkü çok eğlenceliydi" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

"Çocuklarla birlikte ben de eğlendim"

Bayramın ikinci gününü Başkent Millet Bahçesi'nde kızı ve oğluyla geçirmeyi tercih eden Serdar Öcal da bayramlaşmaların ardından çocukları için parka gittiklerini söyledi.

Öcal, "Buraya ilk defa geldik. Çocuklarım burada çeşitli etkinliklerde bulundular. Oynayıp enerjilerini boşaltılar. Park güzel ve büyük bir alan. Çocuklar, gençler ve aileler için güzel bir yer olmuş. Vatana millete hayırlı olsun" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Funda Çelik de yeğeniyle bayram tatilinden faydalanarak bahçeye geldiğini, çocuklarla birlikte kendisinin de çok keyif aldığını aktardı.

[Fotoğraf: AA]