Sağlık Bakanı Koca, ilk olarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Sağlık çalışanlarının bayramını kutlayan Koca, hastaları da ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]

Koca, durumuna ilişkin doktorlardan bilgi aldığı hastalara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Daha sonra personel odasında sağlık çalışanlarıyla sohbet eden Koca, personelin taleplerini dinledi.

[Fotoğraf: AA]

Hasta ve yakınlarıyla sohbet etti

Bakan Koca'yı, sürpriz olarak yaptığı ziyarette hastanede gören sağlık çalışanları ve hastalar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

[Fotoğraf: AA]

Hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Koca, fotoğraf taleplerini de geri çevirmedi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Koca, daha sonra sırasıyla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

[Fotoğraf: AA]