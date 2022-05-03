Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

[Fotoğraf: AA]

Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]