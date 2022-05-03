Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otobüs, yol çökünce göle devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da içerisinde yolcu bulunmayan özel halk otobüsü, yolun bir kısmının çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi. Kazada şoför yara almazken, araç da çekiciyle devrildiği yerden çıkarıldı.
Mustafa Talan yönetimindeki boş halk otobüsü, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde seyir halindeyken, yolun bir kısmında çökme meydana geldi.
Özel halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazada yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Otobüs, çekiciyle, devrildiği bölgeden çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Adana
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