22 bin 3 yüz 76 çocuk devlet korumasında yaşıyor.

Her ihtiyaçları karşılanan çocukların tek özlemi,, sıcak bir aile ortamı. O özlemi de koruyucu aileler sağlıyor.

8 bin 553 çocuk koruyucu aile yanında yaşıyor

Gaye Dülger ve Şebnem Parmaksız, bu yolla 2 çocuğu sıcak yuvaya kavuşturdu.

Türkiye'de koruyucu aile sayısı gün geçtikçe artıyor.

Devlet korumasındaki çocukların 8 bin 553'ü koruyucu aileleri ile yaşıyor. Ancak bu sayı yeterli değil hala binlerce çocuk hayatlarına dokunacak onlar için sofralarında bir tabak daha koyacak ailelerin gelmesini bekliyor.

Koruyucu aile olmak için gereken şartlar

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, adli sicil kaydı ve ortopedik engeli olmayan, psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan, düzenli bir gelire sahip, 25-65 yaş arası evli ya da bekar isteyen herkes koruyucu ailelik için başvurabiliyor.

Süreç yaklaşık 3 ile 6 ay içinde tamamlanıyor.

Şebnem Parmaksız, koruyucu aile olmak için ilk olarak Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü aradığını ve işlemlerin çok hızlı bir şekilde ilerleyip tamamlandığını söyledi.

Koruyucu ailelere devlet desteği

Gaye Ülger de sürecin zorlu ve yorucu olmadığını vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ailelere maddi destek de sağlıyor.

Hem ailelerin hem de çocukların rahatı ve huzuru için süreç boyunca ailelerle iletişim sürdürülüyor. Aileler için çeşitli eğitimler de düzenleniyor.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu