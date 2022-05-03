Adana Tufanbeyli’de aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yeri ve evleri su bastı. Vatandaşlar iş yerlerinin yağmurda zarar görmemesi için mücadele etti.

Gülsüm Erin ise ise iki çocuğuyla birlikte gittiği restorandı su basması sonucu mahsur kaldı. Yemek yerken sele yakalanan anne ve iki çocuğu oturağın üzerine çıkarak sudan kurtuldu.

Zemin tamamen su ile doldu

Restoran sahibi Ülkü Şahin iş yerinin zeminin tamamen suyla dolduğunu onu boşaltmak için çabaladığını maddi hasar oluştuğunu söyledi.

Başka bir iş yeri sahibi Cemal Güver ise kısa süren yağmura rağmen sel olduğunu bir çok malzemesinin su içinde kaldığını söyledi.

Yağmura sokakta yakalanan vatandaşlarda su içinde kalmamak için duvar ve oturakların üzerine çıktığı görüldü.