Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 14:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nişana giderken kaza yaptılar: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Adana’dan Tokat’ın Niksar ilçesine nişan için giden aile, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde kaza yaptı. Aynı aileden 1 kişi öldü, 2’si ağır 6 kişi de yaralandı.
22 yaşındaki Hüseyin İ.’nin kullandığı otomobil sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Bağlıca köyü mevkiinde takla atarak şarampole devrildi.
Kazada otomobil içerisinde bulunan 16 yaşındaki Berivan İ. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile 20 yaşındaki Zeynep, 11 yaşındaki Muhammet Ali, 3 yaşındaki Mustafa, 41 yaşındaki Fatma ve 42 yaşındaki İbrahim İ. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerince yaralılar Sorgun ve Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Ailenin, sürücü Hüseyin İ.'nin nişan töreni için Tokat'ın Niksar ilçesine gittikleri öğrenildi.
Etiketler: Adana Tokat Trafik Kazası Yozgat
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