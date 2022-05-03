Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:51Son Güncelleme: Kaynak: DHA,AA
Beşinci kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beylikdüzü'nde beşinci kattan düşen iki yaşındaki E.B., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 1 Mayıs günü ilçedeki bir sitenin beşinci katındaki dairede yaşayan iki yaşındaki E.B. aşağı düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.B. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul
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