Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den "fırtına" uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji, Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısında bulundu. Şiddetli rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Yurdun büyük bölümü soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Akdeniz'in batısında şiddetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.
Şiddetli rüzgarın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini yitireceği öngörülüyor.
Etiketler: Meteoroloji Fırtına Yağış
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