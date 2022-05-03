Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 13:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 65 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 65 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörlük yapan bir kişi tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Babaeski ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, 4 bölgede yaptığı araştırmada, 65 Suriye, Afganistan ve Fas uyruklunun yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini ileri sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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