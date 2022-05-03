Haber Giriş: 3 Mayıs 2022 Salı 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yarın gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İç Anadolu'nun Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas şehirleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel ve kısa süreli kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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