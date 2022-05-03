Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Mübarek Mahallesi´nde yaşayan 50 torun sahibi 88 yaşındaki Mehmet Akyol ile 87 yaşındaki eşi Hamdiye Akyol, çocuklarının da istediği üzerine evliliklerinin 75'inci yılında nikah tazelemek istedi.

Ramazan Bayramı nedeniyle çocukları ve torunlarının bir araya gelmesini bekleyen çift, yaşadıkları evin bahçesinde nikah tazeledi.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin hazır bulunduğu nikahta çift mutluluğa yeniden "evet" dedi.

75'inci yıl dansı

Nikah masasında kendileri için hazırlanan pastanın mumlarını da üfleyen çift, daha sonra müzik eşliğinde dans etti.

Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Bayram gününde büyüklerimizi mutlu etmek geleneklerimizin en güzelidir. Bugün evliliklerinin 75'inci yılındaki Hamdiye ve Mehmet Akyol çiftimizin nikahlarını tazeledik. Ailesiyle birlikte bayram sevincini ikiye katladılar. Sevgi ve sadakat dolu bir ömrü mutlulukla geçiren kıymetli büyüklerime sağlık dolu nice uzun yıllar diliyorum" dedi.

Mehmet Akyol ise, 1947 yılında çok erken yaşta evlendiğini söyleyerek, "Evliliğimizin 75. yılı, 10 tane çocuğum var. Çocuklarımız nikah tazelememiz için böyle bir şey uygun görmüşler. Bizde çok mutlu olduk" dedi.

Hamdiye Akyol´da, 75 yılın çok iyi geçtiğini ifade ederek, eşiyle mutlu olduğunu söyledi.

"Uzun süren bir evliliğin, kadına değer vermenin önemini vurgulamak istedik"

Çiftin kızı Gülgün Akyol ise, "Böyle bir organizasyon yaparak eşi dostu akrabayı yakınlarımızı davet ettik. Böyle güzel bir gün yaptık. Kadına şidddete karşı ona değer vermenin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istedik" ifadelerini kullandı.